جامعة سوهاج تختتم الدورة التدريبية الثانية لإعداد القادة وتكرم طلابها المتميزين

شهد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية الثانية للمعسكر الطلابي لإعداد القادة، والذى نظمته إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات في الفترة من ٧ حتي ١٠ من يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس الدورة، إسماعيل الظهري مدير عام رعاية الشباب المركزية، مديري واخصائي ادارات رعاية الشباب بالجامعة.

وفي بداية كلمته أعرب الدكتور صفا عن بالغ سعادته بنجاح دورات إعداد القادة في تحقيق أهدافها داخل أسوار الجامعة، والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب واستغلال قدراتهم وإبداعاتهم الاستغلال الأمثل في سبيل تخريج جيل متميز يتمتع بصفات القائد الناجح، معبراً عن مدي فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب لاصرارهم علي التفوق وتحصيل العلم والمعرفة بكافة أشكالها، كما أشاد بمستوي أداء الطلاب المشاركين بالمعسكر ومدي التزامهم وانضباطهم وتفاعلهم في جميع المحاضرات والندوات وورش العمل التي تضمنها البرنامج التدريبي.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفي عبد الخالق إلى أهمية تلك الدورات التدريبية ودورها الكبير في توعية الطلاب بالسمات والمواصفات اللازمة للقيادة الناجحة وترسيخ المفاهيم الصحيحة لديهم عن التفكير الإبداعي، النقد البناء، ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، نشر ثقافة الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر، مضيفاً أن المعسكر تميز بعقد عدة لقاءات طلابية مع قيادات الجامعة والأستاذ والمتخصصين في مختلف المجالات، مما أدى إلى فتح باب للحوارات والتساؤلات ومد جسور للتواصل والتفاهم بين الطرفين.

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور محمد عبد التواب أن تنفيذ دورات إعداد القادة بالجامعة يأتي ضمن مسابقة قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي لاختيار أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، التي تتنافس فيها الجامعات المصرية في مجال الأنشطة أسوة بمسابقة أفضل الجامعات جاهزية بالعام الدراسي الماضي، موضحاً أن الدورات

تهدف إلى إعداد جيل من القيادات الشبابية الذين يتحملون المسئولية ويمثلون أساس التنمية وقادة المستقبل الحقيقيين، وأضاف أن ١٦٠ طالب وطالبة بمختلف الكليات شاركوا في فعاليات الدورة التدريبية الثانية لإعداد القادة، حيث تنوع البرنامج التدريبي ليشمل ندوات ومحاضرات علمية، ثقافية، سياسية واجتماعية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والمسابقات الترفيهية والفنية، حفلات السمر، وورش ريادة الأعمال.

وعلى الجانب الآخر أشار رشاد الشمسي مدير النشاط الاجتماعي أن الحفل الختامي للمعسكر تضمن تكريم رواد الوفود ومشرفي الكليات المشاركة بالفعاليات، كما تم الإعلان عن نتائج المسابقات والمنافسات التي نفذت خلال فترة إقامة المعسكر، حيث تم تكريم الطالب اسلام عبد الرحمن عبد القادر بمركز نور البصيرة لفوزه بلقب الطالب المثالي، وحصلت على لقب الطالبة المثالية وأفضل قائدة علي مستوي المعسكر أميرة رشوان بكلية التربية، كما فاز بأفضل قائد محمد حماده عبد المنعم الطالب بكلية التجارة، وأضاف أنه في مسابقة القرآن الكريم حصل محمد صلاح بكلية الطب البيطرى علي المركز الأول، وفي المسابقة الثقافية فارت بتول محمد بكلية الآثار بالمركز الأول، كما فاز فريق كلية الصيدلة في مسابقات مجلة الحائط.

وقال محمد يوسف أخصائي النشاط الاجتماعي أنه في مسابقة الشطرنج فاز عمرو أحمد بكلية العلوم، كما تم تكريم بيشوي أيمن بكلية التمريض لحصوله على المركز الأول في مسابقات تنس الطاولة ورميات كرة السلة "طلبة"، وأيضا فازت بالمركز الأول في تنس الطاولة "طالبات" أسماء عبد الظاهر بكلية التربية، وفي رميات كرة السلة "طالبات" أسماء أبو بكر بكلية التربية الرياضية، مضيفاً أنه في رياضة العدو ١٠٠ متر فاز كلا من الطالب حسام رشاد عضو فريق المبادرات الطلابية، والطالبة حبيبة علاء كلية التربية الرياضية، كما أحرزت المركز الأول في لعبة شدالحبل كلا من كلية الحقوق "طلبة"، وكلية التربية" طالبات"، كما تم تكريم كلية الألسن لحصولها علي كأس التميز والالتزام بالكليات، وفازت فاطمة الدمراني مشرفة وفد مركز نور البصيرة بجائزة أفضل مشرف بالدورة.