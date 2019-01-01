علقت راندا محمود والدة الشهيد عمر القاضي، على منح أسرة الشهيد درع هيئة قضايا الدولة تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريما لروحه.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء الأربعاء، أن نجلها كان دائمًا يناديها بـ«أم الشهيد»، وكانت دائمًا تدفعه للتقديم بهيئة قضايا الدولة بعد الإعلان وظائف بها خوفًا عليه.

وتابعت: «قولتله قدم يا عمر زي أي أم خايفة على ابنها، وقولت يبعد عن الخطر لكنه كان بيحب الشغل أووي وتمسك بيه، وقضاء الله نفذ، ووقت المقابلة لما نادوا عليه زملائه قالوا ده استشهد، وكانت لافتة طيبة جدًا منه تكريمه».

وقررت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، تكرم أسرة الشهيد عمر القاضي ومنحهم عضوية شرفية للنادي ودرع الهيئة.

يذكر أن النقيب عمر القاضي استشهد في أول أيام عيد الفطر المبارك الماضي إثر عملية إرهابية استهدفت أحد الأكمنة في العريش.