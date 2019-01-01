ميركل تتحفظ في التعليق على احتمال تأجيل انتخاب وزيرة دفاعها لرئاسة المفوضية الأوروبية

صدر رد فعل متحفظ من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على سيناريوهات تأجيل انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، المقرر الأسبوع القادم في البرلمان الأوروبي، لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء، بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الفنلندي الجديد، أنتي رينه، في العاصمة برلين إنها تسمع عن تأجيلات محتملة للموعد داخل الأسبوع القادم، وأوضحت أن ذلك يمكن التعامل معه.

وأضافت المستشارة الألمانية أنه يمكنها بعد تقديم فون دير لاين نفسها اليوم (بالبرلمان الأوروبي) تصور أنه سيمكن الإجابة على الأسئلة المفتوحة خلال الأيام القادمة.

وأكدت ميركل أن قرار تأجيل موعد الانتخاب يتم اتخاذه من قبل البرلمان الأوروبي، وقالت: "لا اعتقد أنه يفترض أن نعلن من ألمانيا حاليا أية البيانات بأي طريقة".

وحاولت ميركل تبديد المخاوف من وجود سيطرة ألمانية بالاتحاد الأوروبي، حال تولي فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية، لافتة إلى أنه إذا تم انتخاب فون دير لاين، ستكون هذه المرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي التي تتولى بها شخصية ألمانية رئاسة المفوضية مجددا، وأشارت إلى أن فرنسا مثلا تولت خلال هذه الفترة أربعة مرات.

وتابعت المستشارة الاتحادية: "من حيث ذلك، لسنا ممثلين بشكل مفرط حاليا من خلال رؤساء للمفوضية"، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية تفهم دور رئيس المفوضية أيضا "على أنه –إذا جاز التعبير- رئيس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس شخصا يرتدي قبعة ألمانية في الأساس، وإنما هو شخص يمثل أوروبا بأسرها"، مؤكدة أنها تثق أن فون دير لاين يمكنها ذلك "حقا بشكل جيد تماما".