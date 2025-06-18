ألكاراز: رسائل التواصل الاجتماعي تُشعرني بالخوف

تحدث كارلوس ألكاراز، عقب فوزه الأول في بطولة كوينز للتنس، على الأسترالي آدم والتون، عن وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل التي يتقبلها لاعبو التنس، حيث قال إن بعض التعليقات تكون "قاسية".

واستهل المرشح الأول للقب البطولة المقامة على الأراضي العشبية، مسيرته بالفوز على منافسه الأسترالي، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6 (7-4).

وعلق ألكاراز على الوضع الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال "نستقبل الكثير من الرسائل، ومن المؤلم استقبال مثل هذه الرسائل".

وتابع "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة مهمة حاليا، ولكنها في نفس الوقت سلاح ذو حدين بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين بإمكانهم الوصول إليك".

وأوضح "عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، عندما تخسر مبكرا، أو تخسر مباريات لم تكن لتخسرها، فهنا يترك الأشخاص تعليقاتهم".

وأضاف حول نفس النقطة "بعض هذه التعليقات إيجابي، ويشجعك، وبعضها قاسي، لن أذكر بعض الرسائل التي وصلتني هذا الشكل، ولكنا كانت فعلا ثقيلة، وجعلتني حتى أشعر بالخوف. إنه أمر مؤسف".

وسيواصل الإسباني ألكاراز، مشواره في البطولة، بعد غد الخميس، بمواجهة مواطنه خاومي مونار.

وحول هذا اللقاء، أوضح "خاومي منافس كبير، والبعض سيعتقد أن أسلوبه أفضل على الأراضي الترابية، وأنه يشعر براحة أكبر هناك، ولكن المنافسة أمامه داخل الملعب مذهلة".

ونوه "لعبنا سويا من قبل، وتدربنا سويا، وسنحاول الظهور بشكل أفضل وتصحيح بعض الأمور السيئة التي حدثت اليوم".