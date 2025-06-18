الأحوال الجوية تتسبب في تأخير موعد انطلاق مباراة صن داونز وأولسان في مونديال الأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، تأجيل انطلاق مباراة أولسان وصن داونز بشكل رسمي في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية بسبب حالة الطقس.

قال فيفا عبر موقعه الرسمي: «لم نبدأ مباراتنا بعد في أورلاندو بسبب الظروف الجوية السيئة التي أدت إلى تأخير انطلاق المباراة».

جدير بالذكر أن مباراة صن داونز مع أولسان الكوري، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، على ملعب «إكسبلوريا»، كان مقررا لها أن تنطلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتاجل انطلاق المباراة بسبب الطقس والأجواء ليقرر الحكام واللاعبين الدخول لغرفة الملابس بالوقت الحالي من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن وقت الانطلاق. ‬