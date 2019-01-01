لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تزور كلية الألسن بجامعة سوهاج

استقبلت كلية الألسن بجامعة سوهاج، أمس الثلاثاء، لجنة القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بالكلية، حيث كان في استقبالهم الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر حجي عميد الكلية، والدكتور حماد عبدالحميد، والدكتور صبري توفيق وكيلا الكلية لخدمة الطلاب والبيئة.



وقال الدكتور أحمد سليمان، إن اللجنة أشادت بالإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالكلية مشيرا الى ان تفعيل لائحة الدراسات العليا بالكلية سيبدأ من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتضم ٥ أقسام مختلفة منها الفارسية والانجليزية والالمانية والايطالية والفرنسية.



ومن جانبه قال الدكتور ناصر حجي ان اللجنة ضمت الدكتور معتمد علي سليمان عميد كلية الاداب الاسبق بجامعة أسيوط، والدكتور إمام عبدالفتاح محمد وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، حيث قامت بتفقد المعامل وقاعات التدريس والمكتبة ومعامل الصوتيات بالكلية، موضحا أن الدراسة ستكون بنظام عامين للدبلومة، ونظام العام الواحد لتمهيدي الماجستير، ومنح درجة الماجستير والدكتوراة.



جدير بالذكر ان اللائحة تنص على قبول الطلاب من خريجي كليات الألسن والأداب واللغات والترجمة والمعاهد العليا المعترف بها.