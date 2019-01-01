إنتر وميلان يعتزمان بناء ملعب جديد بسعة 60 ألف متفرج

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تقدم فريقا إي سي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين اليوم الأربعاء بخطة لبناء ملعب جديد بسعة 60 ألف متفرج، ليحل محل ملعب (سان سيرو) الشهير، الواقع بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأعلن الناديان في بيانين متطابقين أن المشروع، الذي سيموله القطاع الخاص بقيمة 2ر1 مليار يورو (35ر1 مليار دولار)، سوف يتضمن مركزا للتسوق والترفيه.

وأشار ميلان وإنتر إلى أنهما اختارا بناء ملعب جديد بدلا من إعادة بناء ملعب سان سيرو الحالي، بعد "تحليل دقيق ومتعمق".

وأضاف الناديان أن البنية الجديدة سوف تتضمن "أفضل تجربة ومعايير الاستدامة والأمن الكافيين والسلامة وسهولة الوصول".

ولايزال أمام تنفيذ المشروع عدة سنوات، حيث يتعين الحصول على تصريح من السلطات المحلية، ولم يقدم الناديان أي خطط خاصة بتصميم الملعب.