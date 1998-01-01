كوبا تؤكد التزامها كضامن للسلام في كولومبيا برغم التوتر مع بوجوتا

قالت كوبا الخميس أنها ستحتفظ بموقفها كضامن لاتفاق السلام بين كولومبيا وجماعة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا "فارك" المتمردة السابقة، بينما تتمسك برفضها تسليم أعضاء جماعة مسلحة أخرى، هي جيش التحرير الوطني "إي إل إن".

وقالت وزارة الخارجية إن هافانا ستواصل العمل كضامن "في الوقت الحالي".

وصدر البيان في وقت يتصاعد فيه التوتر جراء رفض كوبا تسليم أعضاء جيش التحرير الوطني الذين سافروا إلى الجزيرة في 2018 لإجراء محادثات سلام مع الحكومة الكولومبية.

وعلق الرئيس إيفان دوكي المحادثات بعد أن قبل جيش التحرير الوطني المسؤولية عن تفجير أودى بحياة 22 طالبا في أكاديمية شرطة بوجوتا في كانون ثان/ يناير عام 2019.

وكانت كوبا قد استضافت من قبل، حوالي 4 سنوات من المفاوضات التي أسفرت عن اتفاق سلام مع فارك في تشرين ثان/ نوفمبر عام 2016.