استطلاع رأي: ثلثا الأمريكيين يرفضون معالجة ترامب لأزمة كورونا

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (إبسوس) بالتعاون مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن ثلثي الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وأكد 67% من المستجيبين للإستطلاع -الذي نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني- رفضهم لتعامل الرئيس مع أزمة الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 130 ألف شخص في البلاد، بينما وافق 33% منهم على أداء ترامب.



وأشارت (ذا هيل) إلى أن الاستطلاع الأخير عكس أعلى نسبة من عدم الرضا عن أداء الرئيس تجاه أزمة كورونا منذ بدء الوباء. وحتى الآن، كانت نسب الموافقة على أداء ترامب خلال الأزمة تحوم بشكل أساسي في المستويات المنخفضة إلى منتصف الأربعينيات. وبلغت نسبة أخر استطلاع، أجري في 17 و18 يونيو الماضي على نسبة تأييد 41%.



ومنذ ذلك الحين، عانت الولايات المتحدة من عودة تفشي الفيروس، حيث اضطرت ولايات عديدة إلى إعادة فرض القيود الاقتصادية مثل إعادة إغلاق الحانات في محاولة لإبطاء انتشار المرض.