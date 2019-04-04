إنشاء نماذج تجارية وأنشطة تخزينية ولوجيستية بطور سيناء وشرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الجمعة في ختام زيارته للمحافظة والتي استمرت ليومين، لاستطلاع بعض المناطق التجارية بمدن طور سيناء، وشرم الشيخ.

وتفقد الدكتور عشماوي، خلال الزيارة المناطق المقترحة بمدينة طور سيناء لإنشاء مراكز تجارية، ومنطقة الرويسات بشرم الشيخ.

وأكد مساعد وزير التموين خلال اللقاء، أن المناطق التي تفقدها بمدينة الطور والبالغ مساحتها 10 أفدنة تقريبًا، تصلح لإقامة نماذج تجارية جديدة، ومناطق لوجيستية، وتفعيل أنشطة تخزينية لوجيستية تخدم مدينة طور سيناء.

وأوضح أن منطقة الرويسات بشرم الشيخ، تصلح لإقامة أنشطة تجارية تخدم المجال السياحي، خاصًة بعد قرار عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ، وأن تلك السلاسل والنماذج التجارية التي سيجري إقامتها غير قاصرة على المواد الغذائية والخضر والفاكهة فقط، بل تتضمن مختلف أنواع السلع ومنها مواد البناء، والأثاث، والملابس.

وأشار إلى أن هذه النماذج التجارية ستعمل على توفير احتياجات مدينة طور سيناء بخليج السويس، ومدينة شرم الشيخ بخليج العقبة، إضافة إلى أن السلع والمنتجات المختلفة تدعم حركة التجارة الداخلية ويسهل على المستهلك والفنادق السياحية الحصول على تلك السلع بأقل النفقات.