تايوان: تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم السبت، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 31 حالة إصابة محلية، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" عن وزير الصحة، تشين شيه تشونج قوله في مؤتمر صحفي، إن عدد حالات الإصابة الجديدة، التي لها صلة بمجموعات من الإصابات في أسواق للبيع بالجملة في مدينة تايبيه، تراجعت بشكل كبير منذ أن أقام مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة مركز قيادة خاص في المنطقة في الثاني من يوليو الجاري.

وتابع تشين: "في ضوء التحسن في الوضع، قرر المركز إغلاق مركز القيادة الخاص التابع له في المنطقة اليوم السبت، لكن ستستمر الاختبارات في الأسواق في الأسبوع المقبل".

ومن جهة أخرى، مازال عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا في منطقة "بينجتونج" عند 17 حالة، اليوم السبت، على الرغم من إجراء اختبارات واسعة، مما يشير إلى أن السلالة تحت السيطرة، طبقا لما ذكره تشين.

كما سجلت تايوان ست حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، لرجلين وأربع نساء، تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثينيات والثمانينيات، الذين توفوا في الفترة من السادس حتى الثامن من يوليو الجاري.

وحالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في تايوان إلى 13 ألفا و218 حالة، من بينها حوالي 13 ألفا و800 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد أولا أكثر من مئة حالة في يوم واحد.

وارتفعت حالات الوفاة في تايوان بسبب الفيروس الآن إلى 736 حالة، من بينها 724 حالة منذ 15 مايو، طبقا لبيانات المركز.