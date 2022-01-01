غرق شقيقين فى مياه نهر النيل بالفشن جنوب بنى سويف

لقى شقيقان مصرعهما بعد غرقهما خلال تطهير قطعة أرض زراعية من الحشائش والأعشاب فى مياه النيل بمدينة الفشن جنوب بنى سويف.



كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتعرض محمد عيد أمين، 30 عامًا، وشقيقه "علاء"، 25 عامًا، ويقيمان قرية زرابي دير الحديد، للغرق في مياه النيل بمركز الفشن جنوب المحافظة، أثناء تطهيرهما قطعة أرض زراعية من الحشائش.



انتقلت قوات الإنقاذ النهري، واستطاعوا بمساعدة الأهالي من انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى المركزي، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتصريح بدفن جثث المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاه وتحريات المباحث حول الحادث.