تويتر تستعين بفريق قانوني لمقاضاة إيلون ماسك بسبب تراجعه عن صفقة الاستحواذ

استعانت شركة تويتر بشركة محاماة كبرى في الوقت الذي تسعى فيه لمقاضاة إيلون ماسك لتحركه للتراجع عن صفقة استحواذه على الشركة التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر .

وتهدف شركة التواصل الاجتماعي إلى رفع دعوى قضائية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقا للمصادر التى رفضت الافصاح عن هويتها بسبب خصوصية الأمر .

ومن خلال الاستعانة بشركة "ووتشويل وليبتون وروزن وكاتز إل إل بي"، يمكنها الوصول إلى محامين بارزين بما في ذلك بيل سافيت وليو ستراين.

واستعان ماسك بشركة "كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان إل إل بي" التي قادت دفاعه الناجح ضد دعوى تشهير في عام 2019 وتمثله كجزء من دعوى قضائية مستمرة للمساهمين بسبب محاولته الفاشلة لتحويل تسلا إلى شركة خاصة في عام 2018.