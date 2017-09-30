الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف منشآت في القرم وروستوف وكالوغا بالصواريح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لشن هجمات على القرم ومنطقتي روستوف وكالوغا بواسطة صواريخ من طراز "إس – 200" المضادة للطائرات، مؤكدة تدميرها وتعطيلها جميعا.

وأفادت وزارة الدفاع - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بأن القوات الروسية تصدت لمحاولة هجومية أوكرانية يوم أمس الأحد حاولت ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم وروستوف وكالوغا، وتمكنت أنظمة دفاعاتنا الجوية من إحباط وتدمير صاروخين أوكرانيين طراز إس - 200، كما تم تدمير صاروخين آخرين بوسائط الحرب الإلكترونية الروسية.

وأضاف رئيس المقر الرئيسي للقوات الجوية فيكتور أفزالوفا في إحاطته لرئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف أن "أنظمة دفاعاتنا الجوية دمرت صاروخين أوكرانيين حاولوا استهداف معبر كيرتش للنقل ومطار موروزوفسك، كما حاولت كييف بصاروخين آخرين ضرب مطار شيكوفكا في منطقة كالوغا وتم اعتراضهم جميعهم.. وسقطت الصواريخ في منطقة قرية بيتوش دون وقوع إصابات".

وأصدر غيراسيموف تعليماته لرئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية والمسئولين في مركز قيادة المجموعة المشتركة لتنظيم العمل بضرورة تحديد مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ الأوكرانية، وكذلك مواقع إطلاق صواريخ إس - 200 وأسلحة هجوم العدو المماثلة.