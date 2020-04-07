السفارة الروسية بواشنطن: البيت الأبيض يعترف بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

ذكرت السفارة الروسية في واشنطن، أن الإدارة الأمريكية اعترفت بشكل أساسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك في معرض ردها على تصريح للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بشأن تزويد كييف بذخائر عنقودية.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن السفارة قولها: "لقد أُحطنا علما بتصريحات مدير الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بشأن توفير ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. لقد اعترف المسئول بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب خلال الصراع الأوكراني. وأعلن صراحة أن مدنيين سيسقطون ضحايا للأسلحة (الأمريكية) العنقودية، وستُحدِث هذه الأسلحة ضررا أقل من الأعمال الروسية".



وأضافت السفارة أنه "إذا كان هناك أي منطق وراء قرار الإدارة بنقل ذخائر عنقودية، فمفاده أنه (لن يحدث أسوأ من ذلك). الولايات المتحدة على استعداد لتدمير الحياة بعيدا عن حدودها الخاصة بها بأيدي الأوكرانيين".



كان كيربي قد شدد في مقابلة أذيعت أمس الأحد، على أن واشنطن تورد ذخائر عنقودية إلى كييف من أجل سد النقص في قذائف المدفعية التقليدية التي توشك على النفاد لدى القوات المسلحة الأوكرانية