الشأن السوداني وتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية يسيطران على صحيفتين إماراتيتين

أولت صحيفتان إماراتيتان "الاتحاد والخليج"، صباح اليوم الاثنين، اهتماما بالشأن السوداني ومستجدات الموقف الأمريكي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخرها قرار الولايات المتحدة بتزويد الجانب الأوكراني بقنابل عنقودية، وردود الفعل الدولية عليه.

فتحت عنوان "صرح إنساني".. تناولت صحيفة "الاتحاد" اهتمام دولة الإمارات بالأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، وتأثيراتها على الدول المجاورة، وسعيها من خلال مؤسساتها الإنسانية لتقديم كل أوجه الدعم للتخفيف من معاناتهم داخل وخارج السودان الشقيق، مشيرة إلى إنشاء مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس التشادية؛ للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، بسبب الأوضاع الراهنة في بلدهم إلى جمهورية تشاد.

في سياق آخر، وتحت عنوان (قنابل أمريكا العنقودية).. ذكرت صحيفة "الخليج"، أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار صفقة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، أثار استنكار العديد من منظمات حقوق الإنسان وبعض الدول، ومنها ألمانيا؛ نظراً لم تشكله هذه القنابل من مخاطر، وانتهاكها لاتفاقية حظر القنابل العنقودية التي وقعتها 123 دولة، ودخلت حيز التنفيذ عام 2010.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم توقع حتى الآن على هذه الاتفاقية، وأنها تمتلك نحو ثلاثة ملايين من هذه القنابل المعروفة باسم "قنابل داخل قنابل".

واختتمت أن الاتفاق على حظر هذا النوع من الأسلحة جاء لأنها تشكل حقول الغام مفتوحة تهدد المدنيين؛ إذ تظهر التقارير الدولية أن القنابل العنقودية استخدمت في 41 دولة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأدت إلى قتل مئات الآلاف والتسبب في إعاقة الملايين، مذكرة أن استخدام هذه القنابل يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني الذي يؤكد حماية المدنيين.