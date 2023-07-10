تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت أسعار البطاطس جنيها واحدا لتتراوح بين 6 إلى 9.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وارتفعت أسعار الكوسة 2 جنيه لتتراوح ما بين 4 إلى 9 جنيهات.

وارتفع سعر الجزر 2 جنيها ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

بينما هبط سعر الفلفل الرومي 2 جنيه ليترواح بين 9 إلى 11 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وزاد سعر الخيار البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

بينما هبط سعر الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 10 إلى 24 جنيها.

وانخفض سعر العنب البناتي 4 جنيهات ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

وسجلت أسعار التفاح البلدي ما بين 8 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وسجلت أسعار المانجا البلدي ما يتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي ليتراوح بين 18 إلى 32 جنيها.

وسجلت أسعار المشمش ما يتراوح بين 20 و24 جنيها.

وسجلت أسعار البرقوق ما يتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.