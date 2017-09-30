تحدّث المطرب علي الحجار، عن علاقته مع المطرب مدحت صلاح، في أعقاب تبني وزارة الثقافة لمشروع 100 سنة غنا الذي يملكه الحجار، والذي يقول إن مشروع الأساتذة الذي يديره صالح مشابهٌ له.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، عبر شاشة «النهار»، اليوم الاثنين، إن الأمر له أكثر من شق، الأول هو أن مدحت صالح بالنسبة له فنان كبير ومهم، ويحب له الكثير من الأغنيات.

لكن الحجار أضاف: «مشروع 100 سنة غنا هو فكرتي.. مدحت صالح نفسه عارف كده.. وبيطلع في برامج كتير يقول علي الحجار أستاذي».

وتابع: «في مرة من المرات.. منى الشاذلي قالتلي تحب نعمل حلقة وأجيب لك مدحت صالح.. قلتلها آه طبعا.. وفضل يتكلم لمدة 4 دقائق ويقول علي الحجار أستاذي ويقول كنت بقعد وراء السور علشان أتعلم منه».

وأشار إلى أن مدحت صالح كان على دراية بأنه _ أي الحجار _ صاحب مشروع 100 سنة غنا، : «مدحت صالح أطلق اسم الأساتذة على مشروعي.. ونقله مني بالضبط».

ولفت إلى أنّ صالح نقل التفاصيل الدقيقة من مشروع 100 سنة غنا في المشروع الذي أطلقه مؤخرا (الأساتذة).

وتابع: «هالة سرحان سألتني قبل كده عن المشروع وقالتلي يعني هتغني لعمرو دياب.. قلتلها لأ، المشروع ماشي على الملحنين.. مدحت صالح في المؤتمر (الصحفي لإطلاق مشروع الأساتذة) قال المشروع ماشي على الملحنين.. المشروع متاخد مني قص ولصق».

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد التقت الفنان الكبير علي الحجار، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع «100 سنة غنا»، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

وخلال اللقاء، تم استعراض المشروع، ومراحل تنفيذه، وتحديد الموعد المقترح لإطلاقه من دار الأوبرا.

وجرى الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، وتقديمها للجمهور من خلال مشروع «100 سنة غنا»، لتكون نواة لجيل صاعد من المطربين يسعى لحماية التراث الغنائي وتوصيله للأجيال المقبلة.

ويأتي تبني وزارة الثقافة لمشروع علي الحجار، بعدما عبّر «الأخير» عن استيائه من إطلاق مشروع الأساتذة الذي يتولاه الفنان مدحت صالح، والذي يقول الججار إنه تقليد لمشروعه.