أردوغان يشكر بايدن على دعمه طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة إف-16

قبل يومين من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة أمريكية.

وأعلن المكتب الرئاسي التركي، في بيان اليوم الأحد، أن أردوغان أوضح في نفس الوقت أنه لا يرى أنه من الصواب ربط طائرات إف-16 بدعم تركيا لانضمام السويد لحلف الناتو.

وقال المكتب إن أردوغان وبايدن تحدثا عبر الهاتف. ومن المقرر بالفعل عقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين على هامش القمة التي ستبدأ الثلاثاء المقبل في العاصمة الليتوانية.

وتعارض تركيا حاليا انضمام السويد إلى الحلف الدفاعي.

وقال أردوغان لبايدن إن السويد اتخذت بالفعل خطوات في الاتجاه الصحيح من خلال تعديل تشريعاتها المتعلقة بالإرهاب. لكنه اتهم الدولة الاسكندنافية بالسماح بمظاهرات تمجد "الإرهاب" وبالتالي قوضت التقدم الذي تم إحرازه، بحسب البيان.

وتعتقد أنقرة أن السويد لا تتخذ إجراءات صارمة كافية ضد الأكراد المتشددين في البلاد، الذين يعتبرهم أردوغان إرهابيين يشكلون تهديدا لتركيا.

ومؤخرا، تم حرق نسخة من القرآن الكريم خلال مظاهرة في السويد، ما أثار موجة من الغضب في العالم الإسلامي.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن حرق نسخ من القرآن يضع أردوغان "في موقف صعب في الداخل".

وقال بايدن: "إنهم يعملون على منع ذلك"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يشير إلى السويد.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيسين "أعربا عن التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا، كما عبر الرئيس بايدن عن رغبته في الترحيب بالسويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أقرب وقت ممكن".

وأوضح بايدن لشبكة "سي إن إن" أنه يعتبر الطائرات المقاتلة وسيلة لكسر الجمود.

وقال بايدن إن تركيا تسعى إلى تحديث أسطول مقاتلاتها من طراز إف-16، مضيفا أن اليونان تطلب المساعدة أيضا في ذلك الشأن.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أكدت عدة مرات سابقا أنها تدعم خطط تركيا لتحديث أسطول مقاتلاتها من طراز إف-16.

ويجب أن يتفق أعضاء الناتو بالإجماع على الوافدين الجدد للحلف. وتريد السويد المحايدة سابقا أن تحذو حذو فنلندا بالانضمام للناتو ردا على الحرب الروسية لأوكرانيا.