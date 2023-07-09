قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن شركات الوزارة التي يتم طرحها ضمن برنامجها الأطروحات، عليها إقبال كبير، مؤكدا أنه لا تفريط في أي أصول في السكة الحديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الطرح لا يعني بيع الشركة بشكل كامل، لكن الأمر يتضمن بيع أسهم إدارة وتشغيل لشركة ما، كما حدث في ميناء الإسكندرية، حيث بيعت أسهم في شركة تشغيل وتداول حاويات.

وأوضح أن الشركة اشترت رصيفا لمدة معينة، وبعد انتهاء سنوات حق الانتفاع سيعود إلى الميناء مرة أخرى، وتكون هناك حرية مُطلقة سواء بإعادة الطرح أو عدم الطرح.

وفي شأن آخر، أفاد الوزير بأنه يتم إنشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية في منطقة العباسية بالتعاون مع شركة ألمانية، مشيرا إلى إنشاء سبعة مصانع مع قِبل القطاع الخاص لتصنيع سكك حديدية متطورة وصناعة العربات، حتى لا يتم الاستيراد مُجددا.

ولفت إلى أنه قطاع نقل البضائع يجب أن يصرف على كل الهيئة، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركتين من القطاع الخاص، تتوليان مصروفات التشغيل بما في ذلك رواتب العاملين ونسبة الإهلاك في المعدات.

وأفاد بأن الاتفاق يتضمن حصول الوزارة (ممثلة في الهيئة) على نسبة من الإيرادات، تُقدر بنسبة 10% كحد أدنى، ما يعني تحويل هذا القطاع من الخسارة إلى المكسب.