إيطاليا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة

طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، إسرائيل بالسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وقال تاجاني في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الليلة، إن إيطاليا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل مبادرة «الغذاء من أجل غزة».

وأشار إلى تخصيص بلاده 2.5 مليون يورو لمساعدة أهالي غزة.

ولفت تاجاني، إلى أن إيطاليا تعزز جهود دعم المدنيين في غزة مثل المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين والمساعدات الصحية.

وأدت حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 52787 فلسطينًا، وإصابة 119349، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأمس الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الخطة التي تم تقديمها لإدخال المساعدات إلى غزة «مصممًة لبسط السيطرة والحد من الإمدادات حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق».

وقال نائب الناطق الإعلامي الأممي فرحان حق: «لقد أوضح الأمين العام، أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يفشل في الالتزام بالمبادئ الإنسانية وهي الإنسانية، والحيادية، والاستقلال».

وأعلن حق، في المؤتمر الصحفي اليومي أن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية والشركاء حضروا اجتماعًا مع الولايات المتحدة منذ بضعة أيام، كجزء من الحوار المستمر حول كيفية ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة وفقًا للمبادئ الإنسانية، مؤكدًا أن للأمم المتحدة «مبادئ توجيهية يجب الالتزام بها».