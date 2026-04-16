قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تأمين سيناء بالتنمية يعد أمرا هاما للدولة المصرية.



وأضاف "الحلبي" عبر برنامج "اليوم" على قناة "DMC”، مساء الخميس، أن أهم ما في التنمية هو جذب السكان من مختلف أنحاء مصر إلى سيناء، مشيرًا إلى أن مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس سهلت بشكل كبير انتقال المواطنين، إلى جانب وجود كباري عائمة عززت حركة التواصل.

وتابع أن عدد الأنفاق والكباري يمثل أهمية كبيرة في نقل الاستثمارات من داخل مصر إلى سيناء، لافتًا إلى أن شبكة الطرق عنصر أساسي، حيث وصفها بأنها “مثل العروق التي يجري فيها الدم”، مؤكدًا أنها تربط سيناء بباقي أنحاء الدولة بشكل احترافي.

وذكر أن التنمية في سيناء لها بعد اقتصادي، خاصة في المناطق السياحية المهمة مثل “التجلي الأعظم” وبحيرة البردويل، إلى جانب الاهتمام بالسياحة الدينية، مؤكدًا أهمية تنوع الأنماط السياحية كما هو الحال في شرم الشيخ.

واستكمل أن هناك أيضًا بعدًا اجتماعيًا للتنمية، من خلال تنمية المجتمعات البدوية، مؤكدًا أن الدولة تعمل في مسارات عدة لتحقيق التنمية.

وتابع أن التحديات التي واجهتها مصر والمنطقة منذ 30 يونيو، مثل جائحة كورونا والحربين في غزة وإيران حاولت التأثير على معدلات التنمية لكنها لم توقفها، مشددًا على أن المشروعات ما زالت مستمرة وتحقق نتائج إيجابية.

وأكد أن زيادة السكان في سيناء تمثل قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن مشروعات التنمية ستكون جاذبة أيضًا لسكان مدن القناة لقرب المسافة.