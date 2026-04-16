السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار في لبنان

رحبت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق، وتثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس اللبناني جوزف عون، والحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كان الرئيس ترامب قد أعلن، اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، في هدنة قد تعزز الجهود الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل بعد أسابيع من حرب مدمرة.

ودعا الرئيس ترامب قادة إسرائيل ولبنان إلى البيت الأبيض لعقد أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ عام 1983.

وبحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على مناطق في لبنان وتخللتها توغل بري ردا على هجمات حزب الله على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم الخميس عن 2196 شهيدا و7185 جريحاً.



