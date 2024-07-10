دي ماريا بعد التأهل لنهائي كوبا أمريكا: سأعتزل مرفوع الرأس

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أكد النجم الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا، أنه سيعتزل دوليا وهو مرفوع الرأس بغض النظر عما سيحققه منتخب بلاده في نهائي بطولة (كوبا أمريكا 2024).

وواصل منتخب الأرجنتين حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزه الثمين والسهل 2-0 على كندا فجر اليوم الأربعاء، في نصف النهائي.

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 22، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، محرزا هدفه الأول في النسخة الحالية للبطولة، وال14 في مشواره الحافل بكوبا أمريكا.

وقال دي ماريا عقب الفوز على كندا في مدينة نيوجيرسي الأمريكية: "أعتقد أنني أستطيع الاعتزال مرفوع الرأس. لقد قدمت كل شيء".

وشدد دي ماريا: "أنا أعمل فقط، أفعل ما ينبغي علي أن أقوم به. لقد بذلت حياتي دائما من أجل هذا القميص".

وأضاف: "إنني ممتن لكل من دعمني وللجماهير التي كان لها الفضل في تحقيق تلك الإنجازات".

وخلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، التي بدأت عام 2008، خاض دي ماريا 143 مباراة دولية، سجل خلالها 31 هدفا.

وأحرز مع الفريق لقب كوبا أمريكا عام 2021، وكأس العالم وكأس فيناليسيما، التي تجرى بين بطلي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية عام 2022.