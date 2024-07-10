كثّف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الثلاثاء، هجماته ضد نائبة الرئيس كاميلا هاريس، خلال تجمع حاشد بالقرب من ميامي، في وقت يحتدم فيه الصراع داخل الحزب الديمقراطي بشأن ما إذا كان يجب أن يواصل جو بايدن السباق الرئاسي من عدمه.

وخلال حديثه في نادي الجولف المملوك له في مدينة دورال، بولاية فلوريدا، التزم ترامب الصمت حيال اختياره لنائب الرئيس المحتمل، رغم أن اسم عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، الذي كان حاضراً في الحدث، ذكر مرات عدة.

وسيسافر الرئيس السابق، السبت، إلى بنسلفانيا لحضور تجمع حاشد بعد الظهر في بوتلر، حيث سينصب التركيز على أي إشارة أو إعلان بشأن مَن سيختاره لمنصب نائب الرئيس.

ويُنظر إلى روبيو، والسيناتور جيه دي فانس، وحاكم ولاية نورث داكوتا دوج بيرجوم، باعتبارهم المنافسين الرئيسيين للانضمام إلى ترامب على قائمة الترشيح الجمهورية.

وبحسب وكالة «رويترز»، تحدّث ترامب عن روبيو بالاسم، قائلاً: «أعتقد أنهم ربما يعتقدون أنني سأعلن أن ماركو سيكون نائب الرئيس، لأن هذا الأمر يحظى بتغطية إعلامية كبيرة».

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يتخذ قراراً قبيل أو خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي تبدأ فعالياته في 15 يوليو الجاري.

ورغم اعتلائه المنصة متأخراً بنحو ساعة، لم يتوقف ترامب في انتقاد بايدن، بسبب أدائه في المناظرة الرئاسية التي أجريت يونيو الماضي، والتي أثارت الشكوك بشأن قدراته الذهنية وأهليته لمنصب الرئيس، وأججت دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه عن السباق الرئاسي، لكن بايدن يصر على أن الأمر ليس سوى ليلة سيئة وأنه لن ينسحب من السباق.

وبلهجة ساخرة وصف ترامب اختيار بايدن لهاريس، أول امرأة من أصول إفريقية تشغل منصب نائب الرئيس، بأنه «قرار رائع»، معتبراً أنها غير كفؤة إلى حد أن الديمقراطيين مترددين حيال استبدال بايدن بها على رأس قائمة المرشحين الديمقراطيين لمنصب الرئاسة.

واتهم ترامب هاريس، وهي عضوة مجلس الشيوخ والمدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا، بالعمل مع ديمقراطيين آخرين لـ«التغطية على مشكلات السلامة العقلية التي يعاني منها بايدن». وأضاف أن سجل هاريس «سيضر بحظوظها الانتخابية».

وقال: «لا أعتقد أن اشتراكية كاليفورنيا التي اعتنقتها هاريس ستحظى بقبول واسع لدى الأمريكيين في دورال أو في ميامي أو في فلوريدا، لأننا في فلوريدا لا نحب الاشتراكية، وإنما نريد حريتنا».



وتحدى ترامب بايدن في مباراة للجولف، قائلاً إنها يجب أن تكون «رجلاً لرجل، بلا منظمين وبلا قيود على 18 حفرة في الجولف»، في إشارة إلى الجدل الذي خاضاه خلال المناظرة بشأن من له أفضل أداء في هذه الرياضة.

واستطرد: «سيكون هذا التحدي ضمن أكثر الفعاليات الرياضية مشاهدة في التاريخ، ربما أكثر من كأس رايدر أو بطولة الماسترز»، مضيفاً أنه «سيوجه لبايدن 20 ضربة».