الخميس 5 مارس 2026 4:15 م القاهرة
شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

وكالات
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 4:04 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 4:05 م

يسعى راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، للمشاركة في مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وسط استمرار الشكوك حول جاهزيته.

وتعرض أسينسيو لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الريال 2-1 على بنفيكا الأسبوع الماضي، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما اصطدم بزميله إدواردو كامافينجا.

ولا يزال أسينسيو يعاني من آثار الإصابة في الرقبة، وأشارت عدة مصادر أن فترة تعافيه لن تطول، لكن دون تحديد موعد لعودته.

وأكدت صحيفة "إل تشيرينجيتو" أن أسينسيو يبذل كل ما في وسعه للمشاركة في مباراة سيلتا، المقرر لها في الجولة 27 من الدوري الإسباني غدا الجمعة.

 


