سرايا القدس تنفذ عمليات بتل الهوى وتحقق إصابات مباشرة بين قوات الاحتلال

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إنهم نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة، وتمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة.

وقالت سرايا القدس، في بيان: "فجرنا 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في حي تل الهوى بمدينة غزة. قصفنا حشود قوات جيش الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة".

وأفادت "الجزيرة" في وقت سابق من اليوم، بهبوط طائرة إنقاذ إسرائيلية غرب حي تل الهوى بمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق كثيف للقنابل الدخانية.

وكانت فصائل المقاومة في غزة أعلنت، أمس، قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين في استهداف آليات وقوات تحصنت داخل منازل بمناطق مختلفة من محاور التوغل.

وجاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.