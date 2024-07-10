ميدو يدافع عن مارسيل كولر بعد انتقاده لأرضية استاد القاهرة

دافع أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد انتقاده من وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر هو صاحب فكرة عودة الأهلي للعب على استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام، ولديه حق في انتقاده لأرضية استاد القاهرة".

وأضاف: "وليد عبد الوهاب رجل مخلص، لكن يجب أن نقول الحقيقة ونعترف بها، وليس من الشجاعة أن نواجه مدرب الأهلي، مارسيل كولر فقط".

وتابع: "أرضية الملعب تحدد طريقة لعب المدرب، الذي يخشى على إصابة للاعبيه، وكولر مدرب سويسري يسير مثل الساعة".

وأكمل: "لا يوجد منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي 10 أو 12 يومًا تدريبات كاملة، أي منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي يوم أو يومين على الأكثر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "استاد القاهرة ملعب تاريخي، ولا يصح أن تتدهور حالة أرضيته، وأطالب فقط أن يلعب عليه فريقين أو ثلاثة على الأكثر، بالإضافة لمباريات المنتخبات الوطنية".