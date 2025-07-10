السفير البريطاني لدى أمريكا: التعاون بين البلدين في التكنولوجيا يستفيد من بريكست

قال السفير البريطاني لدى واشنطن بيتر ماندلسون لوكالة بلومبرج اليوم الأربعاء في مقابلة حصرية إن الولايات المتحدة يجب أن تقيم شراكة طويلة الأمد في مجال التكنولوجيا مع المملكة المتحدة، التي يمكنها، على النقيض من الاتحاد الأوروبي، أن تنظم المجال "بطريقة صديقة للتكنولوجيا".

وذكر ماندلسون في حلقة نقاشية حصرية لمنصة "بلومبرج جفرنمينت": "أشعر بالحماس، لا لأننا في انسجام طبيعي مع شركات التكنولوجيا الأمريكية فحسب، بل بصراحة، إننا نستفيد من عدم الالتزام باللوائح الأوروبية".

وأضاف: "يمكننا أن ننظم التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وآمنة، وبالتأكيد، نحن على دراية للغاية بالأضرار عبر الإنترنت وحماية الأطفال، لكننا يمكن أن نقوم بذلك بطريقة صديقة للتكنولوجيا عن طريق التشريع، وبصراحة لم يكن الاتحاد الأوروبي قادرا على تنظيم ذلك لأسباب عديدة".