إجراءات أمنية مشددة أمام لجان الثانوية العامة بأكتوبر في أخر أيام الامتحانات

شهدت مدارس السادس من أكتوبر، صباح اليوم الخميس، توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحانات مادتي الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والرياضة التطبيقية لشعبة الرياضيات.

وحرص الطلاب على الحضور مبكرًا أمام مقار اللجان، وسط تواجد مكثف لأولياء الأمور خارج المدارس، فيما فرضت الجهات المعنية إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لتأمين محيط اللجان وضمان انضباط سير الامتحانات.

وانتظم دخول الطلاب إلى اللجان في هدوء، بعد التحقق من الهوية ومنع دخول أي أدوات إلكترونية مخالفة، وسط التزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وفي مشهد لافت، اصطحب عدد كبير من أولياء الأمور أبناءهم من الطلاب والطالبات إلى لجان الامتحان، خاصة مع كونه اليوم الأخير من ماراثون الثانوية العامة، حيث حرص الأهالي على دعم أبنائهم معنويًا ومشاركتهم لحظات الختام، وسط دعوات بالنجاح والتوفيق، وآمال بانتهاء المرحلة الدراسية بمزيد من التفوق والاستعداد للمرحلة الجامعية.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تتواصل وسط متابعة يومية من غرفة العمليات المركزية، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو حالات طارئة داخل اللجان.