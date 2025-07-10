مقتل حارس أمن إسرائيلي في الهجوم عند غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار على شابين فلسطينيين، عند مفترق مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم اليوم، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، مساء الخميس، أعلنت إسرائيل رسميا مقتل حارس الأمن في العملية.

وتشير التحقيقات الأولية بحسب المواقع العبرية إلى أن المنفذين وصلا إلى مجمع رامي ليفي مسلحين بسكاكين وهاجما حارس أمن إسرائيلي، وطعناه طعنة بالغة.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية قولها إن شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا، أصيب بجروح بالغة، ويتلقى العلاج في موقع الحادث.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن قوات كبيرة من الشرطة والجيش وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لفرض السيطرة وتقديم العلاج.

وقالت الشرطة إنها تجري عمليات بحث عن مشتبهين إضافيين مسئولين عن عمليتي الطعن وإطلاق النار.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون شمال الخليل.

وأضاف في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن قوات من الجيش هرعت إلى مكان الحادث، قائلًا إن التحقيق جارٍ في التفاصيل.