منتخب المغرب يحقق فوزه الأول في كأس أفريقيا للكرة النسائية

لم يهتز المنتخب المغربي بعد استقبال هدف مبكر سجلته ميرفيل كانينجا في الدقيقة السادسة، بل رد بثلاثية عبر اللاعبة غزلان شباك في الدقائق 25 و43 و75.

واختتمت ياسمين مرابط رباعية المغرب في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما تعادل 2 / 2 في مباراة الجولة الأولى أمام زامبيا.

أما المنتخب الكونغولي فبقي في ذيل الترتيب بلا رصيد، ليودع البطولة قبل مباراته الثالثة أمام زامبيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع السنغال في الجولة الثالثة ساعيا لحسم تأهله.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، فاز منتخب زامبيا على السنغال 3 / 2 في إطار منافسات الجولة نفسها.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن المغرب، بينما تراجع منتخب السنغال للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليتأجل حسم بطاقتي التأهل للجولة الأخيرة المقررة بعد غد السبت .