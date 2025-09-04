أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن أن نسبة الأصوات الصحيحة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بلغت 98.92% من إجمالي الحضور.

وأوضح المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر الهيئة، أن عدد أصوات المشاركين في جولة الإعادة في الداخل والخارج 600 ألف و965 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة 594 ألف 466 صوتا، بنسبة تعادل 98.92% من إجمالي الحضور، والباطلة 6499 صوتا بنسبة 1.08% من إجمالي الحضور، من أصل 7 مليون و821 ألف و517 ناخبا ممن لهم حق التصويت.

وأضاف أن الفائزين جاءت أسمائهم كالتالي:

مجدى السيد عبد الله البرى في الغربية، والذي حصل على عدد أصوات 217 ألف 193 صوتا.

هشام محمد مجدى محمد عبد الحميد البرى في بنى سويف، وحصل على عدد أصوات 139 ألف 467 صوتا.

ومجدى سعد على زايد في الاسماعيلية، وحصل على عدد أصوات 39 ألف و216 صوتا.

وفاز محمد عبد العليم حسين محمد في الأقصر، وحصل على عدد أصوات 51 ألف و203 صوتا.

وفاز عبد الحكم احمد جبالي عيسى في لاق وحصل على عدد أصوات 17 ألف و209 صوتا.

وأكد بدوي أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات، وتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، والتي بلغت 7.68%.

وأجريت جولة الإعادة في 5 دوائر وهي محافظات الغربية، وبنى سويف، والاسماعيلية، والاقصر، والوادي الجديد، وتنافس فيها 10 مرشحين على خمسة مقاعد بنظام الفردي، يمثلون 5 أحزاب و3 مستقلين.