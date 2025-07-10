مصادر أمنية إسرائيلية: كتائب القسام تواصل جمع معلومات دقيقة وتنفيذ هجمات منظمة في غزة

حذرت مصادر أمنية من استمرار "كتائب القسام" في تحقيق مكاسب ميدانية، حسبما أفاد موقع واللاه العبري.



وأكدت المصادر أن الجناح العسكري نجح في جمع معلومات استخباراتية دقيقة عن انتشار وتحركات قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مختلف محاور القتال، ويعتمد في تنفيذ هجماته على تنوع تكتيكي يشمل نيران القناصة، إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وتفجير عبوات ناسفة عن بعد أو عبر أسلاك، إلى جانب استخدام أسلحة خفيفة وقذائف هاون.

ووفقا للتقديرات الأمنية، فقد تمكنت القسام من تعيين قادة ميدانيين جدد لإدارة العمليات القتالية، حيث تدار المعارك من خلال تسلسل أوامر يبدأ من قيادة الحركة في مدينة غزة والمعسكرات المركزية، وصولا إلى مراكز القتال على الأرض.

وفي السياق ذاته، حذر ضابط كبير في الاحتياط من خطورة تأثير الظروف المناخية القاسية في القطاع، مشيرا إلى أن حرارة الجو المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية تصعّب استمرار القتال وتُسبب إرهاقا للمقاتلين، ما يؤدي إلى تراجع أدائهم العملياتي، ويمنح المقاتلين الفلسطينيين فرصا أكبر لتنفيذ هجمات مباغتة.

وقد قتل نحو 65 جنديا إسرائيليا منذ بداية العام الحالي في معارك قطاع غزة، بحسب مصادر إسرائيلية.