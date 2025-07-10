وزير الري يتابع المنظومة المائية في منيا القمح بالشرقية

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ وذلك لتفقد حالة الترع والمصارف بنطاق المحافظة والاطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

بدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ومحافظ الشرقية لحالة الري بترعة بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح، حيث وجه الوزير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بإجراء الصيانة اللازمة لبوابات قنطرة فم بحر أبو الأخضر، وكذلك دراسة استثمار الأراضى ولاية الوزارة الواقعة عند فم القنطرة بالشكل الأمثل، موجها قطاع التفتيش الفنى والمالى والادارى بإعداد تقرير عن بعض المخالفات المتواجدة علي ترعة بحر أبو الأخضر خلال خمسة أيام من تاريخه.

كما تفقد الوزير أعمال تطهيرات مصرف بلبيس ومصرف القليوبية الرئيسي بمركز منيا القمح، حيث وجه هيئة الصرف باستمرار متابعة حالة التطهيرات على كلا المصرفين، والتنسيق مع أجهزة المحافظة لمتابعة إزالة التعديات على المصرفين.

وشدد الوزير على قيام أجهزة الري بمحافظة الشرقية بالمتابعة الدقيقة والالتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقا للبرامج الزمنية المقررة، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات في إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة المحافظة للحفاظ على المجاري المائية من التلوث، وقيام أجهزة المحافظة برفع القمامة والمخلفات من على الجسور مع تقديم المساعدة من أجهزة وزارة الري المختصة حال الإحتياج لذلك، والتأكيد على صرف المكافآت والحوافز وفقا لمعدلات العمل وجودة التنفيذ.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية، استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة؛ للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب باعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة بالإضافة إلى إنشاء كباري علي المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.