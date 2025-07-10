مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يدعو الدول والقطاع الخاص لمقاطعة إسرائيل

شارك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في أعمال الدورة (١١٩) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري، والتي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية اليوم الخميس.



وقدم العكلوك إحاطةً سلط فيها الضوء على ما ارتكبته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو ٦٥٠ يوماً، استخدمت خلالها إسرائيل التجويع كسلاح إبادة وطورت منظومة الشر لتصبح آلية المساعدات المضللة سلاحاً للإبادة الجماعية.

واستطرد العكلوك في شرح جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كل مدنه ومخيماته وقراه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما نوه في حديثه إلى التقرير الهام الذي أصدرته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، خلال الدورة ٥٩ لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، والذي تضمن إدراج ٤٥ شركة وصفها التقرير بأنها ساهمت بانتقال الاقتصاد الإسرائيلي من اقتصاد احتلال غير قانوني إلى اقتصاد يوظف في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

ووجه السفير العكلوك الدعوة إلى الدول الأعضاء والاتحادات النوعية المتخصصة إلى مقاطعة الشركات التي تدعم منظومة الاحتلال والإبادة الجماعية.

وشدد السفير العكلوك على أهمية دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدولة فلسطين ولكل الدول العربية والذي بدوره يرسخ العلاقات بين دول المجلس في تطوير وتمكين الاقتصاد العربي.

وفي كلمته، حث السفير العكلوك، الدول العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة، على المساهمة في دعم صندوق فلسطين والذي صدر قرار بتفعيله في الدورة ١١٨، وتم تشكيل لجنة من الاتحادات لبدء العمل به.