هونج كونج تعتقل 4 رجال على صلة بمجموعة مقرها تايوان واتهمتهم بارتكاب أعمال تخريبية

أعلنت شرطة هونج كونج اليوم الخميس، إلقاء القبض على 4 أشخاص على صلة بمجموعة مقرها تايوان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، متهمة إياهم بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية.

وقال ستيف لي، كبير المسؤولين في إدارة الأمن القومي، إن الاعتقالات التي نُفذت أمس الأربعاء، اشتملت على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 15 و47 عاما. ويواجهون عقوبة تصل للسجن مدى الحياة إذا ما أدينوا.

وقالت الشرطة إن منظمتهم التي تردد أن اسمها "اتحاد استقلال هونج كونج الديمقراطي"، تأسست العام الماضي في تايوان.

وتعد الجزيرة ذاتية الحكم إحدى المناطق الديمقراطية التي هاجر منها الكثيرون بدافع الخوف من قانون الأمن الكاسح في هونج كونج. ولا يوجد سوى عشرات المتابعين على صفحة المنظمة على فيسبوك.

وقال لي، إن أدوار الرجال الأربعة اشتملت على تصميم أعلام ودراسة كيفية طلب المساعدة من الدول الأجنبية والتخطيط لتقديم التدريب العسكري لأعضائها.

وقال لي إنه في الأول من يوليو الجاري، عندما كانت المستعمرة البريطانية سابقا تقزم بإحياء ذكرى مرور 28 عاما على عودتها إلى الحكم الصيني، نظمت المجموعة نشاطا في الخارج ووطأ المشاركون فيه بأقدامهم على العلم الوطني الصيني والعلم الإقليمي لهونج كونج.