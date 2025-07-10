إسرائيل تشن سلسلة اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة تركزت في مخيم قلنديا

قتل فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، واحتجز جثمانه واعتقل أبناءه، وفق مصدر رسمي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن "هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغت باستشهاد المواطن أحمد العمور 55 عاما (برصاص إسرائيلي)، في بلدة رمانة، واحتجاز جثمانه".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أعدمت المواطن العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، من ثم دعسه بواسطة آليه عسكرية إسرائيلية في بلدة رمانة".

وأشارت إلى أن "الاحتلال احتجز جثمان الشهيد واعتقل أبناءه (لم تحدد عددهم)".

ولفتت إلى أن قوة عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة رمانة فجرا، وداهمت عددا كبيرا من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

وفجر الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقل فلسطينيين في عدد من المدن والبلدات بالضفة، تركزت في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، بحسب مصادر محلية.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 994 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.