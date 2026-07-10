تستعد دار هاشيت أنطوان، بالتعاون مع دار نوفل، لإصدار الترجمة العربية لكتاب "يوميات سجين"، الذي يكشف فيه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تفاصيل تجربته داخل السجن، مقدما شهادة شخصية وسياسية عن واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في مسيرته.

ويأتي الكتاب في شكل يوميات يروي خلالها ساركوزي، للمرة الأولى، تفاصيل انتقاله من قصر الإليزيه، حيث شغل منصب رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى سجن لاسانتيه، مستعيدا اللحظات الأخيرة التي سبقت دخوله السجن، بداية من وجبة الفطور الأخيرة التي جمعته بأسرته، وصولا إلى اللحظة التي أغلقت فيها البوابة الحديدية للزنزانة رقم 11 خلفه، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته بعيدة عن السلطة والأضواء.

وتوضح الدار، في نبذة الكتاب، أن هذه اليوميات تمثل محاولة من ساركوزي لكسر الصمت المحيط بتجربته، إذ يكتب عن التحول المفاجئ من حياة الرئاسة إلى حياة السجن، وكيف أصبحت الكتابة وسيلته لتوثيق ما يمر به، بينما تحولت الرياضة إلى متنفس يومي يساعده على المقاومة النفسية والهروب الذهني من قسوة العزلة.

ولا يكتفي الكتاب بسرد التجربة الإنسانية داخل السجن، وإنما يعود أيضا إلى السنوات التي سبقت تنفيذ الحكم، مستعرضا التحقيقات القضائية الطويلة والمحاكمات التي خاضها، ومقدما روايته الخاصة للأحداث التي انتهت بإدانته، في محاولة لرسم صورة أشمل عن الملابسات السياسية والقانونية التي أحاطت بالقضية.

ويمزج "يوميات سجين" بين الاعترافات الشخصية والتوثيق السياسي، ليقدم شهادة من داخل واحدة من أكثر القضايا حضورا في المشهد الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، مسلطا الضوء على العلاقة المعقدة بين السلطة والقضاء، وعلى الثمن الشخصي الذي دفعه رئيس سابق وجد نفسه ينتقل من قمة هرم الدولة إلى زنزانة في أحد أشهر السجون الفرنسية.