أوقاف الغربية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد أعمال الإحلال والتجديد

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، 3 مساجد بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد ودخولها الخدمة، وهي: مسجد التحرير بميدان ستوتة بمدينة طنطا، ومسجد الرحمن بقرية السجاعية بمركز المحلة، ومسجد السيسي بقرية سجين الكوم بمركز قطور، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد الجديدة والمطورة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وتحت إشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفي حضور الشيخ سامي الفقي مدير إدارة أوقاف طنطا أول، والشيخ إسلام حسن عامر مدير إدارة أوقاف المحلة ثان، والشيخ أحمد بلضم مدير إدارة أوقاف قطور، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وأكد وكيل الوزارة، أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر رسالة الوسطية والاعتدال، وتوفير بيوت الله في أبهى صورة تليق بقدسيتها، بما يسهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، ويعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

وأوضح أن مديرية أوقاف الغربية ماضية في تنفيذ خطتها لافتتاح المزيد من المساجد خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الدينية بالوزارة، وحرصًا على خدمة بيوت الله وروادها في مختلف أنحاء المحافظة.