محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف النظافة حفاظا على المظهر الحضاري

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بمدينة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد وشركة النظافة، لضمان تنفيذ أعمال النظافة بكفاءة وعلى مدار اليوم، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وشدد المحافظ على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة النظافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها في أسرع وقت، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم.

وأشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والالتزام بالمظهر الحضاري، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.