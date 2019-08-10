 بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تجدد مخاوف التجارة - بوابة الشروق
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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تجدد مخاوف التجارة

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك يوم الجمعة. تصوير: برندان مكديرميد - رويترز<br/>
متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك يوم الجمعة. تصوير: برندان مكديرميد - رويترز
(رويترز)
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 2:50 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 2:50 ص

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تجدد القلق بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ختام أسبوع شهد تقلبات كبيرة وأحجام مرتفعة للتداولات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 90.68 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 26287.51 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.44 نقطة، أو 0.66 بالمئة، ليغلق عند 2918.65 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 80.02 نقطة، أو 1.00 بالمئة، إلى 7959.14 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 0.75 بالمئة وناسداك 0.56 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.46 بالمئة.

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