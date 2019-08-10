رئيس تنزانيا يعرب عن صدمته وحزنه إزاء حادث انفجار ناقلة للوقود

أعرب الرئيس التنزاني جون ماجوفولي اليوم السبت، عن صدمته وحزنه إزاء حادث انفجار ناقلة للوقود في مدينة "موروجورو" الواقعة شرقي البلاد؛ والذي أسفر عن مقتل 62 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين.

من جانبه..أعرب المتحدث باسم الحكومة حسن عباسي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - عن حزنه من التقارير التي أشارت إلى وقوع حادث اشتعال شاحنة الوقود..مشيرا إلى أن الحكومة تساعد في عملية الإنقاذ؛ من أجل ضمان دفن القتلى، وتعرف الأقارب على جثامين أحبائهم، فضلا عن تلقي المصابين العلاج المناسب.

وكان شهود عيان قد قالوا في وقت سابق اليوم إن العشرات من الأشخاص تجمعوا حول ناقلة الوقود عقب تعرضها لحادث حيث كانوا يحاولون جمع الوقود عندما اشتعلت النيران بالناقلة.