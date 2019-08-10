قالت حملة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الحالي للرئاسة الأمريكية 2020، إنه أخطأ في خطابه أمام مجموعة من الناخبين من أصل أسباني وآسيوي في ولاية أيوا، الخميس الماضي، عندما قال إن "الأطفال الفقراء هم مشرقون وموهوبون مثلهم مثل الأطفال البيض" قبل أن يوضح أنه يعني "الأطفال الأثرياء".

كان بايدن الذي يقوم بجولة بولاية أيوا، في إطار حملته الانتخابية، يتحدث عن التعليم في مبنى بلدية مدينة دي موين، التي استضافها التحالف الآسيوي واللاتيني في الولاية.

بايدن، لديه سمعة في الزلل اللفظي وقد وصف نفسه سابقًا بأنه "آلة حماقة"، وبحسب موقع"CNN" تأتي زلة بايدن اللفظية بعدما أظهر استطلاع حديث أنه ما زال يحتفظ بالصدارة.

وفي ديسمبر الماضي، قال في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب: "أنا آلة حماقة، لكن يا له من شيء رائع مقارنة بشخص لا يستطيع أن يقول الحقيقة".

حملة إعادة انتخاب ترامب، سرعان ما استغلت تعليقات بايدن، وقام أندرو كلارك، مدير الاستجابة السريعة لحملة ترامب 2020، بالتغريد على موقع تويتر ونشر فيديو منقح لتعليقات بايدن، وكان ترامب قد قال الجمعة، مهاجمًا بايدن بقوله: "ليس الشخص الذي يمكن أن يكون رئيسًا لك"

بحسب موقع "VOX" الأمريكي، قال مدير حملة بايدن، كيت بيدنجفيلد، في بيان له إن بايدن "أخطأ وقام بتصحيح نفسه على الفور وأوضح أن جميع الأطفال يستحقون تجربة عادلة، وأن الأطفال المولودين في ظروف دخل منخفضة هم أذكياء مثل المولودين للآباء الأثرياء".

وبالرغم من كثرة التعليقات العنصرية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن حملته إعادة انتخاب ترامب لعام 2020، ومع تصاعد الاهتمام بزلة بايدن، سلطت الضوء على ما حدث في رسالة بالبريد الإلكتروني مع موقع "VOX" وقالت: "هذه ليست زلة هذا جزء من نمط".

وفق " CNN" فقد دافع أندرو يانغ، المرشح الديمقراطي للرئاسة، الرجل الآسيوي الأمريكي الوحيد في السباق الرئاسي، عن بايدن قائلًا إنه "يحاول توصيل رسالة وخرجت بطريقة خاطئة، الحقيقة هي أن هناك الكثير والكثير من الأطفال الفقراء في هذا البلد من الأقليات الممثلة تمثيلًا ناقصًا، والأطفال الملونين"، موضحًا خلال استضافته عبر شاشة سي إن إن، الجمعة، "إنها مجرد محاولة للتعبير عن فكرة وظهرت بطريقة خاطئة."