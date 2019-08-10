صندوق ميخائيل جورباتشوف ينفي تدهور صحته

نفى صندوق ميخائيل جورباتشوف، ما ورد في الآونة الأخيرة من مزاعم عن مشاكل صحية خطيرة يعاني منها الرئيس السوفيتي السابق.

وقال رئيس المركز الإعلامي للصندوق بافيل بالاجتشينكو - في تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم السبت - "إن آخر زعيم سوفيتي ميخائيل جورباتشوف يزور بشكل دوري مقر الصندوق ويعمل على عدة مشاريع بينها كتاب جديد"..معربا عن استغرابه إزاء تصريح رئيس تحرير محطة إذاعة "صدى موسكو" أليكسي فينيديكتوف بأن جورباتشوف في الأشهر الستة الماضية يقيم في المستشفى تقريبا.

وأضاف بالاجتشينكو: "أن الرئيس السوفيتي السابق زار مقر الصندوق أمس الجمعة وبحث مع موظفيه عددا من القضايا".