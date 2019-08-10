مقتل 13 شخصا وفقدان 16 بسبب إعصار «ليكيما» شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين مقتل 13 شخصا وفقدان 16 آخرين بسبب إعصار "ليكيما" الذي هبط في بلدة تشنغنان بمدينة ونلينغ بالمقاطعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لبكين.

وذكر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية –في بيان اليوم السبت- أن إعصار ليكيما، التاسع من نوعه الذي يضرب الصين هذا العام، هبط في المناطق الساحلية شرقي الصين مصحوبا بسرعة رياح بلغت 52 مترا في الثانية الواحدة.

وأثر إعصار ليكيما بشكل كبير على حركة السكك الحديدية والطرق السريعة والطيران على طول المناطق الساحلية في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، حيث تم إيقاف العديد من القطارات وإغلاق بعض الطرق السريعة فضلا عن إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.