اليونان: اكتشاف 17 إصابة بكورونا بين المهاجرين الجدد في جزيرة ليسبوس

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أعلنت بلدية ميتيليني اليونانية تسجيل إصابة 17 مهاجرًا بفيروس كورونا من بين 38 مهاجرًا وصلوا جزيرة ليسبوس 4 أغسطس الجاري.

وأوضحت البلدية - حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية اليوم الاثنين - أنه سيتم عزل المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لمدة أسبوعين في عيادة حجر صحي في مخيم كارا تيبي، وسيخضعون لاختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس مجددًا عقب انتهاء هذه الفترة.

وستقوم السلطات اليونانية بوضع جميع المهاجرين الذين سيصلون البلاد قيد حجر صحي في مخيم ميجالا ثيرما كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.