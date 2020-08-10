محافظ الإسكندرية يُكرم العامل المعتدى عليه أثناء إخلاء التجمعات بشاطيء النخيل

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى مكتبه، أمس الأحد العامل رمضان صلاح أحمد الذي تعرض للاعتداء من قبل إحدي الأسر بشاطيء النخيل أثناء محاولته لفض التجمعات وإخلاء الشاطئ. وقام المحافظ بتكريمه تشجيعا له علي تفانيه وتقديرا علي اخلاصه في عمله.

يذكر أن محافظ الإسكندرية تابع الحالة الصحية للعامل الذي انتقل إلى مستشفي العامرية العام علي أثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل إحدي الأسر يوم 2020/8/1. وبمجرد امتثاله للشفاء قام المحافظ باستقباله.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد علاء مراقب شواطئ حي العجمي.