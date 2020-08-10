 الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا - بوابة الشروق
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الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 7:45 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 7:45 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إننا نعمل على مساعدة لبنان طبيا وإنسانيا.

وأضاف جوتيريش، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، أن: "برنامج الغذاء العالمي يمد لبنان بالمواد الأساسية".

وكان نقيب المقاولين في لبنان، مارون الحلو، قدر -في وقت سابق اليوم- الخسائر الفادحة جراء انفجار مرفأ بيروت، بحوالي 1.5 مليار دولار للمرفأ نفسه، و2 مليار دولار أضرار 40 ألف بناية، و200 ألف مسكن محيطة بموقع الحادث الأليم.

وأوضح الحلو، أن التقديرات التأمينية وغيرها من الأضرار سترفع الرقم إلى أكبر من ذلك.

وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن الخسائر تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

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