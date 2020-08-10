الداخلية البيلاروسية تنفي سقوط قتلى في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين

نفت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الاثنين، صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط قتيل خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، إن بيان الداخلية البيلاروسية جاء تعليقا على تصريح ممثل عن جماعة "سبرنغ" الحقوقية في بيلاروس، حيث ذكر أن شخصا على الأقل لقي مصرعه بعد أن دهسته سيارة تابعة للشرطة، وأصيب العشرات في اشتباكات بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "هناك ما لا يقل عن 120 معتقلا من المحتجين".

وشهدت شوارع العاصمة البيلاروسية مينسك وبعض المدن الأخرى أعمال شغب مساء أمس الأحد، واشتباكات مع الشرطة، بعد أن خرج متظاهرون للاحتجاج على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي تحصل فيها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، على أكثر من 80% من الأصوات.